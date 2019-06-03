شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: نتيجة الرؤية يعلنها المفتى بعد المغرب بنصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن الدار لم تعلن رؤية هلال شهر شوال حتى الآن. وقالت فى بيان، منذ قليل، إن النتيجة سيعلنها فضيلة المفتى بنفسه فى بث مباشر على الصفحة وعلى التليفزيون المصرى بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

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