شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكرى السودانى مجددا الدعوة لاستئناف المفاوضات: منحازون للتغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان دعوته إلى التفاوض مع القوى المدنية فى أقرب وقت بغية التوصل التحول المنشود للسودان.

قال الفريق ركن شمس الدين كباشى إبراهيم الناطق الرسمى باسم المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، فى بيان صحفى، إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى انحازت لإرادة التغيير وظلت تعمل جاهدة للوصول إلى اتفاق حول الترتيبات للفترة الانتقالية وقد حققت تقدم ملموس فى هذا الإطار.

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وأشار المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان إلى تصاعدت وتيرة الأحداث مؤخرا وأفرزت واقعًا مغايرًا عقد المشهد ومثل تصعيدًا أمنيًا يتنافى مع غايات الثورة السلمية، لافتا إلى أن ذلك أدى لظهور مناطق خارجة عن القانون تمارس فيها كل الأفعال المخالفة للقانون، مما دعى شركاء التغيير إلى التوافق على استنكار ورفض ما يحدث.

وأكد المجلس العسكرى الانتقالى فى السوان، على أنه فى إطار مسئولياته الوطنية قامت قوة مشتركة من القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة بإشراف وكلاء النيابة بتنفيذ عملية مشتركة لتنظيف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل (كولمبيا) والقبض على المتفلتين ومعتادى الإجرام، مشيرا إلى أنه أثناء تنفيذ الحملة احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام، ما دفع القادة الميدانيين وحسب تقدير الموقف بملاحقتهم، مما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات، معبرا عن عن أسفه تجاه تطور الأوضاع بهذه الصورة ويؤكد حرصه التام على أمن الوطن وسلامة المواطنين.