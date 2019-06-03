شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تفقد وزير الداخلية للجان امتحانات طلاب كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة واطمأن على انتظام سير الامتحانات.
وأكد وزير الداخلية خلال تفقده للجان على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة وتسلحهم بالعلم والمعرفة، ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، فى إطار من الالتزام بأحكام القانون وإعلاء قيم حقوق الإنسان بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الاستقرار.
وأعرب عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة، واكتسابهم المهارات المطلوبة التى تمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الأمنية بكفاءة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تفقد وزير الداخلية للجان امتحانات طلاب كلية الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.