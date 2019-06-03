شكرا لقرائتكم خبر عن عيدية أردوغان للأتراك فى عيد الفطر.. ارتفاع هائل فى أسعار السلع والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على معاناة الأتراك من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن الطبقة الفقيرة فى تركيا تضررت كثيرا من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى حين أن ما يقترب من 7 ملايين يعملون بالحد الأدنى للأجور.

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وأكد تقرير نشرته "زمان" اليوم الإثنين، على أن متوسط الإنفاق على المواد الغذائية بلغ 1850 ليرة فى نفس الفترة من العام الماضى فى حين يبلغ حاليا 2577 ليرة ما يعنى أن تكلفة الفرد الواحد زادت بما يقترب من 727 ليرة تركية، كما سلط التقرير الضوء على الارتفاع الهائل فى أسعار اللحوم هذا العام .

وذكر التقرير أن كيلو اللحوم وصل إلى 42 ليرة فى حين كان سعره 31 ليرة فقط كما ارتفع سعر الدجاج من 7 ليرة إلى 15 ليرة بما يعنى أن الارتفاع فى الأسعار وصل إلى 100% فى بعض السلع.