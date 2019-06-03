شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تشغيل نفقى الأزهر بالمواعيد القديمة فى أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عودة العمل بنفقى الأزهر من الساعة 7 صباحًا حتى الثانية عشر مساء بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك. Advertisements وكانت مواعيد تشغيل نفقى الأزهر تم تغيرهما لتناسب شهر رمضان وستعود مرة أخرى لمواعيدها السابقة الخاصة بالتشغيل. وفى سياق آخر وجه محافظ القاهرة بتشكيل غرف عمليات بالأحياء والمديريات ضمن استعدادات المحافظة للعيد والعمل على رفع كفاءة الشوارع والحدائق العامة.

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