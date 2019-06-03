أخبار مصر | "مدبولي": المنشآت الرياضية التي ستقام عليها البطولة الأفريقية ستظهر مصر بـ"صورة مشرفة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي": المنشآت الرياضية التي ستقام عليها البطولة الأفريقية ستظهر مصر بـ"صورة مشرفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استادي السلام، والدفاع الجوي، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي ستقام في مصر الشهر الجاري.

وخلال الزيارة تفقد رئيس الوزراء أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت في استاد الدفاع الجوي، الذي يتسع لنحو 30 ألفا من الجمهور، وقد شملت تلك الأعمال أرضية الملعب والمضمار، ومدرجات الإعلاميين، والبوابات الرئيسية والفرعية، ودورات مياه الجماهير، وغرف خلع ملابس اللاعبين، وغرف الإسعاف بالاستاد، كما تضمنت الأعمال زيادة عدد كراسي المقصورة الرئيسية، وكذا كراسي اللاعبين، فضلاً عن دعم شبكة الواي فاي بالاستاد.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، أعمال التطوير التي تمت باستاد السلام، والتي شملت أيضاً أرضية الملعب، وأبراج الإنارة، وقاعات الـ VIP، ومدرجات الجماهير والاعلاميين، فضلاً عن غرف خلع ملابس اللاعبين، والمركز الصحفي والإعلامي، ودورات مياه الجماهير، وما تم فيما يتعلق بالكاميرات وغرف المراقبة الخاصة بالاستاد.

وفي ختام الجولة، أثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية المشاركة في الإعداد وتنظيم البطولة، ومساهماتهم في الانتهاء من مختلف الاستعدادات الخاصة بها، وخاصة ما يتعلق بالمنشآت الرياضية التي ستقام على أرضها مباريات البطولة، وذلك سعياً لإظهار مصر بالصورة المشرفة، والتأكيد على مدى قدرتها على استضافة تلك الأحداث الرياضية المهمة.