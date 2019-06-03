أخبار مصر | مدير القاهرة التاريخية يعلن تكاليف وموعد افتتاح قصر البارون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير القاهرة التاريخية يعلن تكاليف وموعد افتتاح قصر البارون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبدالعزيز: تكلفة ترميم البارون 100 مليون جنيه والافتتاح في أكتوبر

قال محمد عبدالعزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، إن مشروع ترميم قصر البارون إمبان اقتربت نسبة الإنجاز فيه من ٨٠٪.

وأضاف عبد العزيز أنه المقرر ان يتم افتتاح خلال شهر أكتوبر، حيث تم الانتهاء من أعمال التدعيم الانشائي لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات والعناصر الزخرفية الموجوده به.

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كما تم استكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش الجصية، والانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى والتمثال الرخامي بالموقع العام، وقد بلغت تكلفة أعمال المشروع ١٠٠ مليون جنية مصري.

يذكر أن قصر البارون يتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وهو قصر أثري تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس.

يقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، وتحديدًا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار.