أخبار مصر | معاون وزير الآثار: مقترح بتحويل قصر البارون لمتحف وثائق تراثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاون وزير الآثار: مقترح بتحويل قصر البارون لمتحف وثائق تراثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نيفين نزار معاون وزير الآثار لشئون المتاحف، إن هناك عدة مقترحات لإعادة توظيف قصر البارون إمبان بعد الانتهاء من ترميمه.

وأوضحت "نزار" تفاصيل تلك المقترحات حيث قالت إنها تشمل عرض مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية.

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كما سيشتمل المعرض مجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام التي تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة، أي أن القصر سيكون متحفًا للوثائق التراثية التي تخص هليبوليس والمطرية، ومصر الجديدة حديثًا.

يذكر أن قصر البارون يتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وهو قصر أثري تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس.

يقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، وتحديدًا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار.