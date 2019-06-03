أخبار مصر | "العناني" يستقبل مدير المعهد الفرنسي الجديد ويستعرضان خطط التعاون الأثري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" يستقبل مدير المعهد الفرنسي الجديد ويستعرضان خطط التعاون الأثري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار بعد ظهر اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور لوران كولون "Laurent coulon" المدير الجديد للمعهد الفرنسي للاثار الشرقية IFAO، والذي حرص على لقاء وزير الاثار والتعارف عليه فور توليه مهام منصبه الجديد، حيث تولي ادارة المعهد في الاول من يونيو ٢٠١٩.

وخلال اللقاء بحث الوزير ود. كولون عدد من الموضوعات لوضع رؤى جديدة للتعاون بين الوزارة والمعهد الفرنسي في مجال العمل الأثري والمتحفي خلال الفترة القادمة.

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ووجه العناني بضرورة التعاون لتدريب شباب العاملين بالوزارة و بإستمرار العمل في المشاريع المشتركة الكبري مثل مشروع تطوير منطقة صان الحجر الاثرية بمحافظة الشرقية.

حصل كولون علي درجة الدكتوراه في الاثار المصرية عام 1998 من جامعة السوريون بباريس كما تقلد العديد من المناصب العلمية اخرها رئيس الجمعية الفرنسية للأثار كما نشر العديد من الكتب و المقالات العلمية