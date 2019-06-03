أخبار مصر | "الصحة": عيادتان ميدانيتان و41 سيارة إسعاف و11 فريقا طبيا لتأمين مباريات الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": عيادتان ميدانيتان و41 سيارة إسعاف و11 فريقا طبيا لتأمين مباريات الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه جاري تجهيز عيادتين ميدانيتين باستاد القاهرة الدولي مجهزتين بجميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، فضلًا عن وجود فريق طبي بكل عيادة على أعلى مستوى، وعقد غرفة طوارئ على مدار الساعة طوال فترة البطولة، مشيرةً إلى أنه سيتم تأمين مباراة الافتتاح بـ41 سيارة إسعاف مجهزة ومتمركزة داخل وخارج محيط الاستاد، كما سيتم تأمين المشجعين طبيًا من خلال نشر 11 فريقًا طبيًا وسط مدرجات المشجعين، حيث يتكون كل فريق من ثلاثة "أخصائين خدمات إسعافية" لسرعة التدخل في حال حدوث أي حالة مرضية.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اليوم يرافقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة استاد القاهرة الدولي والمقرر إقامة مباراة الافتتاح به، لمتابعة أعمال التجهيزات الجارية.