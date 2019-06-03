أخبار مصر | وزيرا الصحة والرياضة يتفقدان تجهيزات استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الصحة والرياضة يتفقدان تجهيزات استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقًا للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وذلك لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اليوم يرافقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة استاد القاهرة الدولي والمقرر إقامة مباراة الافتتاح به، لمتابعة أعمال التجهيزات الجارية.