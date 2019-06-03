أخبار مصر | وزير الآثار وسفيرة بلجيكا يستعرضان سبل إعادة توظيف قصر البارون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار وسفيرة بلجيكا يستعرضان سبل إعادة توظيف قصر البارون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير الآثار صباح اليوم الاثنين ٣ يونيو، مع سيبل دي كارتيه سفيرة بلجيكا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالزمالك، لمناقشة مشروع إعادة توظيف قصر البارون إمبان بشارع العروبة بمصر الجديدة فور الانتهاء من أعمال الترميم الجارية به.

ويشمل المشروع إقامة معرض تراثي عن تاريخ حي مصر الجديدة وهيليوبوليس عبر العصور بالتعاون مع السفارة البلجيكية في القاهرة و جمعيات المجتمع المدني بمصر.

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حضر الاجتماع الدكتور محمود مبروك مستشار العرض المتحفي، ومحمد عبدالعزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية والدكتوره نيفين نزار معاون وزير الاثار للمتاحف، وولاء بدوي مدير متحف قصر المنيل، والسفير ماجد مصلح المشرف العام علي إدارة العلاقات الخارجية في الوزارة.

يذكر أن قصر البارون يتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وهو قصر أثري تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس.

يقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، وتحديدًا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار.