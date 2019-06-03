أخبار مصر | "مصر للطيران" تلغي رحلة إلى الخرطوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تلغي رحلة إلى الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر مسؤول بشركة مصرللطيران أنه نظراً للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحله الشركة رقم MS 855 والمقرر إقلاعها اليوم من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في تمام الساعة الرابعة عصراً .

ويتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران للخطوط للجويه تطورات الموقف أولا بأول لمعرفه أى جديد في هذا الشأن.

وتهيب شركه مصر للطيران بالساده عملائها المسافرين ضروره مراجعه مركز اتصالات مصرللطيران ال call Centre على رقم ١٧١٧ من اي موبايل او ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من اي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.