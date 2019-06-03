هلت بشاير العيد.. انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا

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الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشرقية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد، وخليج السويس، والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 24 35 شبين الكوم 24 34 طنطا 23 34 دمنهور 23 32 الإسكندرية 22 30 بلطيم 23 31 مطروح 22 27 السلوم 20 25 سيوة 23 38 بورسعيد 23 27 دمياط 23 27 الزقازيق 22 35 الاسماعيلية 23 34 السويس 23 35 العريش 22 30 رفح 22 30 رأس سدر 23 36 نخل درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 23 34

دمنهور 23 32

الإسكندرية 22 30

بلطيم 23 31

مطروح 22 27

السلوم 20 25

سيوة 23 38

بورسعيد 23 27

دمياط 23 27

الزقازيق 22 35

الاسماعيلية 23 34

السويس 23 35

العريش 22 30

رفح 22 30

رأس سدر 23 36

نخل 15 35

نويبع 24 40

طابا 24 38

كاترين 20 34

الطور 23 34

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 27 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 25 39

بنى سويف 25 39

المنيا 26 40

أسيوط 26 42

سوهاج 27 43

قنا 28 44

الأقصر 29 45

أسوان 30 45

أبوسمبل 32 44

الوادى الجديد 29 46

شلاتين 27 38

ابو رماد 29 36

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 34

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