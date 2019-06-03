شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزارعة يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي تكثيف التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، توماس جولدبيرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، لبحث تكثيف سبل التعاون الزراعي بين البلدين.

حضر اللقاء «على عبدي» المستشار الزراعي الامريكي بالقاهرة و«بريت تات» الملحق التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور احمد عبدالكريم رئيس الادارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس فادي وجدي سيجفروا مسؤول ملف التعاون للولايات المتحدة الامريكية.

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وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، خاصة في المجال الزراعي، مشيرًا إلى أهمية التعاون في زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية، بين البلدين، ونفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الأمريكي.

وأضاف الوزير أن نفاذ المنتجات الزراعية خاصة الموالح والمانجو والعنب، نظرا لما تتمتع به هذه المنتجات من جودة عالية وقبول لدى المستهلك الاجنبي مما أتاح لها المنافسة في الاسواق الاوروبية والصينية والخليجية.

وناقش الجانبان الإجراءات الفنية، التي تتعلق بمنظومة اعتماد المراكز الاسلامية المنوط بها استصدار شهادات الذبح الحلال في الولايات المتحدة الامريكية، حيث أكد الجانب المصري على ضرورة اتباع شروط ومواصفات الذبح الحلال طبقا للشريعة الاسلامية.

ومن جهته، تقدم «توماس جولدبيرجر» القائم باعمال السفير الامريكي بالقاهرة بالشكر لوزير الزراعة لإتاحة الفرصة لعقد هذ اللقاء لبحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الزراعي.