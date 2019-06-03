شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. إغلاق معبر رفح البري في كلا الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم السلطات المصرية، غدًا الثلاثاء، بإغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء في كلا الاتجاهين، وذلك بمناسبة عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكد مصدر مسؤول أنه سيتم إعادة فتح المعبر، صباح الاحد المقبل، لعبور العالقين الفلسطينيين والحالات الإنسانية من الجانبين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلي قطاع غزة.

وكان مجلس الوزراء قرر اعتبار الفترة من غدا الثلاثاء وحتي الخميس المقبل، إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.