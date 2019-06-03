شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يستقبل نظيره الرواندي لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، نظيره الرواندي ريتشارد سيزبيرا، اليوم الاثنين، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «وزير الخارجية استهل اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق في القضايا الإقليمية والتي شهدت مؤخراً تواصلاً مستمراً على مستوى القيادة السياسية في البلدين، وأخرها زيارة الرئيس الرواندي بول كاجامى إلى القاهرة في أبريل الماضي للمشاركة في القمتين اللتين عقدتا حول السودان وليبيا«.

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وأكد الوزير شكري على تطلُع مصر إلى عقد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة لبحث جميع مجالات التعاون الثنائي، وأبرزها زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلديّن خاصةً وأن كل من مصر ورواندا أعضاء في «الكوميسا»، وهو ما أكد عليه وزير خارجية رواندا معرباً عن حرص بلاده للعمل نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وخاصةً في المجال التجاري، وكذا على العديد من الأصعدة الأخرى مثل قطاعات التعليم والصحة والمجالات التنموية.

وأضاف حافظ أن الوزير شكري أعرب عن حرص مصر على مواصلة التشاور مع رواندا لبحث قضايا القارة، انطلاقاً من عضوية البلديّن في ترويكا الاتحاد الأفريقي، حيث أشاد في هذا الإطار بالانتقال السلس لرئاسة الاتحاد الأفريقي من رواندا إلى مصر، والتنسيق الجاري بين الدولتين في إطار ترويكا رئاسة الاتحاد. كما أكد على اعتزام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي مواصلة عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد والتنسيق الوثيق مع رواندا في هذا الشأن، أخذاً في الاعتبار أن عملية الإصلاح هي عملية ممتدة وتراكمية بطبيعتها، بالإضافة إلى ضرورة الاحترام الكامل لملكية الدول الأعضاء لهذه العملية.

وأشار «حافظ» إلى أن وزير خارجية رواندا «ريتشارد سيزبيرا» أكد على الدور الهام الذي تقوم به مصر بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومنوهاً في هذا الإطار بأهمية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية. كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع بمنطقة البحيرات العظمى والتطورات في السودان والتعاون بين دول حوض النيل؛ واتفقا على مواصلة التشاور بينهما.