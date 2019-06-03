شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بالجيزة لضبط «الميكروباصات» غير ملتزمة بـ«الأجرة» خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة، بشن حملات بقطاعات المحافظة لضبط سيارات النقل الجماعى والميكروباصات المخالفه وغير الملتزمة بالتعريفات التي أقرتها المحافظة لخطوط السير، وذلك خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك، نظراً لتلقى المحافظة شكاوى بشأن قيام بعض سائقى السيارات برفع التعريفة خلال أيام العيد لاستغلال المواطنين.

ووجه المحافظ بالتركيز على السيارات بمواقف المحافظات والشوارع الرئيسية، ومواجهة أي مخالفه للسيارات واتخاذ الاجراءات القانونية مع المخالفين، مشددًا على عدم السماح باستغلال المواطنين ماديًا.

كما ناشد المحافظ، مواطنى الجيزة الابلاغ عن السيارات المخالفة والغير ملتزمة بالتعريفات المقررة، عن طريق غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن.