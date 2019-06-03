شكرا لقرائتكم خبر عن ما سبب الجدل حول موعد عيد الفطر؟.. «لا يُمكن رؤية الهلال» (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ما إمكانية رؤية الهلال يوم الاثنين؟».. سؤالٌ أجاب عليه مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة بقوله: «مستحيلة في شرق العالم الإسلامي، رؤية الهلال غير ممكنة، الأصل أن يكون رمضان 30 يوما، على أن يكون العيد يوم الأربعاء».

وأضاف «عودة»: «القمر سيغيب بعد 6 دقائق من غروب الشمس، وهذا الموعد لا يسمح برؤية الهلال لا بالعين المجردة ولا بالتليسكوب».

أثار التحليل السابق جدلا كبيرا، خصوصًا مع اختلاف التصريحات واختلاف تحديد موعد عيد الفطر.

ودشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج بعنوان «العيد الثلاثاء»، في انتظار رؤية الهلال من جانب دار الإفتاء، مساء الاثنين.

غدًا صيام

لم يكن رأي «عودة» هو الرأي الوحيد الذي يؤكد صعوبة رؤية الهلال الاثنين، إذ قال الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل الشمس القومي للبحوث، إن هلال شهر شوال ولد بالفعل في تمام الساعة 12.02 ظهر اليوم، الأمر الذي يُسمى بـ«الاقتران»، أي أنه من المتوقع أن يظهر الهلال بعد غروب الشمس لفترة قصيرة جدًا.

وأضاف «رحومة» في تصريحات صحفية، أنه يصعب رؤية الهلال اليوم، لأن ظهوره سيكون خلال 6 أو 7 دقائق على الأكثر بعد غروب شمس اليوم، الأمر الذي اختلف عن الأعوام السابقة، إذ يُفترض أن تتراوح مدة مشاهدة الهلال من 12 وحتى 18 دقيقة في مختلف الأنحاء، ما يعني تعذُر رؤيته في مصر.

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من جانبه، قال الفلكي السعودي، ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن الحسابات الفلكية تشير للحظة اقتران القمر مع الشمس ونهاية دورته حول الأرض، وأن بداية الدورة الجديدة، التي يولد معها هلال شهر شوال، تحدث في تمام الساعة 1.02 ظهر يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو.

وتابع في تصريحات لـ«العربية»: «بالرجوع لهلال شوال وأحواله، سنجد أن عمر الهلال عند غروب الشمس في منطقة الخليج، سيكون تقريباً 6 ساعات، ويكون ارتفاع الهلال لحظة الغروب أقل من درجة قوسية، مما يعني أنه سوف يستغرق من دقيقة إلى 3 دقائق بعد غروب الشمس ليغرب».

الأمر الذي يُصعّب من رؤية الهلال اليوم، حسبْ «هندي»: «وفق هذه المعطيات فإنه من شبه المستحيل رؤية هلال شوال بهذه القيم، وذلك مبني على آلاف الأرصاد التي سجلت منذ عقود».

رأي الإفتاء

من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنها الجهة الوحدة المنوط بها الإعلان عن هلال شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها الاثنين، أن لجانها الشرعية والعلمية تستطلع هلال شهر شوال بعد غروب شمس اليوم الـ29 من شهر رمضان لعام 1440 هجرية.

وأشارت الدار إلى أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، سيعلن عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال من عدمه، اليوم عقب صلاة المغرب.

وطالبت دار الإفتاء، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة عما ينشر حول أول أيام عيد الفطر المبارك، وانتظار بيانها في هذا الشأن، بعد صلاة المغرب.​