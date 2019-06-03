شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس خلال العيد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك طقس «لطيف» على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا.

وتقل الرؤيه في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء، يُصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تنشط الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، ,على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «24- 35»، إسكندرية «22 – 30»، قنا «28 – 44»، الأقصر «29– 45»، أسوان «30 – 45».

أما بعد غد الأربعاء، ثاني أيام العيد، فيسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري، والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية الغربية «29- 20»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «28 – 21» والوجه البحري والقاهرة «35 – 22» وجنوب سيناء والغردقة «38– 30» وشمال الصعيد «39 – 25» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «45 – 31».

وعن الخميس القادم، فيستمر الطقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري، والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، ومن المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة العظمي والصغري على السواحل الشمالية الغربية «30- 20»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «28 – 21» والوجه البحري والقاهرة «35 – 22» وجنوب سيناء والغردقة «38– 30» وشمال الصعيد «38 – 25» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «44 – 31».