شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت المحافظات استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، واستعدت الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وانتهت مديريات الأوقاف من تجهيز ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الشباب والرياضة.

ففي البحيرة، أعلن الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تجهيز عدد 354 ساحة على مستوى المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر، وتخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة بإجمالي 572 إماما أساسيا واحتياطيا، وعلى رأس تلك الساحات ساحة استاد دمنهور الرياضي.

وفي الاقصر، قال الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إن المديرية استعدت لصلاة العيد بـ49 ساحة موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن عدد المساجد التي سوف تؤدى فيها صلاة العيد تبلغ 1700 مسجد على مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة مشيراً إلى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما أساسى والآخر احتياطى، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات خاصة بالمديرية.

وفي المنيا، أعلن المحافظ اللواء قاسم حسين، حاله الطوارئ بجميع المرافق بمدن وقري المحافظة، وقرر فتح المتنزهات والحدائق أمام المواطنين بالمجان، وإلغاء الأجازات، وتكثيف النظافة والمتابعة التموينية والصحية للتجمعات.

وتابع المحافظ أعمال التطوير والتجميل بعدد من الشوارع والأحياء بمدينة المنيا، مشددا على رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة، ومتابعة حالة النظافة العامة والإضاءة وإعداد الحدائق والميادين.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، مدير مديرية الأوقاف، إنه تم الانتهاء من إعداد 200 ساحة شعبية لصلاة عيد الفطر المبارك بزيادة 22 ساحة عن العام الماضي

أعلن اللواء مجدي عامر، مدير امن المنيا، حاله الطوارئ والاستنفار الأمني لتأمين المواطنين خلال الصلاة والاحتفالات.

وفي القليوبية، أعلنت إدارة الري بالقناطر الخيرية إستعدادها لاستقبال عيد الفطرحيث تشهد حدائق المدينة وبالاخص حديقة عفلة الواقعة على النيل مباشرة توافد المواطنين بكثافة لقضاء ايام العيد وخاصة بعد اعمال لتطوير التي شهدت الحديقة مؤخرا

وأشار محمد الصادق مدير عام إدارة الري بالقناطر أن الإدارة انتهت من تنظيف الحدائق وتنفيذ حملات نظافة من خلال العمل فترتين صباحاً ومساء موضحا أنه جري التنسيق مع مركز الشرطة لتخصيص نقطة شرطة ثابتة بحديقة عفلة وتوفير قوات أمن مركزي بحدائق القناطر وتوفير نقطة إسعاف ونقطة تبرع الدم والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لإقامة معسكرات شبابية بجميع الحدائق لمساعدة إدارة الري لتنظيم الزيارات في العيد.

Advertisements

وفي الشرقية، قال الدكتور هشام شوقي مسعود مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق دائرة المحافظة لمواجهة أي طوارئ في إطار استعدادات المديرية لإستقبال عيد الفطر المبارك.

وأوضح أنه تم التشديد على مديري المستشفيات بصرف كميات الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتكثيف تواجد الأطباء من مختلف التخصصات ومختلف الفئات المعاونة، بالإضافة إلى توفير كميات مضاعفة من فصائل الدم المختلفة.

وفي المنوفية، وجه المحافظ اللواء سعيد عباس بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية لاستقبال شكاوي المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن بما لا يعكر صفو الإحتفالات بعيد الفطر، وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة منظومة النظافة وتجميل الميادين لإدخال البهجة والسرور على المواطنين.

وفي كفرالشيخ، قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، أنه تم تعديل مواعيد عمل المخابز وزيادة دعم عدد الانابيب بـ 30 ألف أسطوانة لتغطية احتياجات المواطنين، خلال أيام عيد الفطر ال وتشغيل عدد كافى من المخابز لتوفير الخبز للمواطنين.

وفي دمياط، أكدت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والجهات موجهة مدير مديرية التموين بإعداد غرفة عمليات لمتابعة الموقف التموينى وتلقى شكاوى المواطنين وتكثيف الحملات المشتركة بالتعاون مع مديرتى الصحة والطب البيطرى والشرطة للتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية والأسماك المملحة وإحكام الرقابة على الاسواق مؤكدة على إعادة تعديل مواعيد العمل بالمخابز ومتابعة إنتاج الحصص المخصصة لكل مخبز.

وفي البحر الأحمر، تم تجهيز 17ساحة و93 مسجد لصلاة عيد الفطر على مستوى المحافظة، ووجه المحافظ اللواء أحمد عبدالله بتوفيرالهدايا والحلوى والمسك لتوزيعها على الاطفال والمصلين في صلاة العيد.

وفي بني سويف، قال المحافظ المستشار هاني عبدالجابر إنه تم رفع حالة الطوارئ للتعامل مع أي مشكلات خلال أيام العيد، خاصة بالمنشأت الخدمية الحيوية أو أماكن الترفيه ومتابعتها من خلال غرف العمليات المركزية بالديوان العام والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمشروعات

وأضاف المحافظ أنه سيتم ترجمة خطبة عيد الفطر بلغة الإشارة في الساحات الرئيسية بالمدن ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة والاستفادة منها.

وفي السويس، قال الشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم اعداد ٦٣ ساحة لصلاة عيد الفطر بجميع احياء المحافظة الخمس بالاضافة إلى المساجد الكبري مثل ساحة الخالدين بحي فيصل، وساحة الخلفاء الراشدين بالاربعين، وساحة السراج المنير بالسلام.

وشدد «عجمي» على ضرورة الالتزام بضوابط العمل بساحات العيد وعدم السماح لغير المصرح لهم، وكذلك عدم اقامة صلاة العيد في غير الاماكن المعتمدة من وزارة الاوقاف ورصد أي مخالفات.

وفي شمال سيناء، قال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة إنه تم نشر فرق طبية وفرق الانتشار السريع التابعة للادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة بالاضافة إلى أعضاء هيئة التدريس من أساتذة الجامعات بالمستشفيات على مستوي المحافظة تزامنا مع عيد الفطر.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان مرور وتفتيش من مديرية الشؤون الصحية تضم ادارة الطب الوقائى والرعاية الأساسية وإدارة الطب العلاجى وإدارة التمريض والتفتيش المالى والإدارى لمتابعة أعمال الطوارئ بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.