شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لأمم أفريقيا.. «الوطنية للإعلام»: تقوية البث الأرضي ليغطي كافة المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الهيئة الوطنية للإعلام إنه انطلاقا من حرصها على حق المواطن المصري في مشاهدة الاحداث والبطولات الرياضية المقامة على أرض مصر، فقد تم بذل كل الجهود لتقوية شارة البث الأرضي ليغطي كافة محافظات الجمهورية وبصورة عالية الجودة.

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وأضافت الهيئة، في بيان: «قام قطاع الهندسة الإذاعية بالوطنية للإعلام وبالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى بتحديث مراكز البث والإرسال لتقوية البث الأرضي استعدادا لنقل كافة فعاليات ومباريات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر هذا الشهر الجاري».

وأكدت «الوطنية للإعلام» على أنها تمتلك حق البث الأرضى لكافة الاحداث والتظاهرات الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية من بطولات أو مباريات في مختلف الانشطة الرياضية التي تقام على أرض مصر بمقتضى القانون وأن حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري هو حق اصيل لها طبقا للقانون.

واختتم البيان: «تتمني الوطنية للإعلام لجماهير الكرة المصرية مشاهدة ممتعة وللمنتخب المصري التوفيق والفوز بالبطولة».