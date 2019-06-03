شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: تشكيل غرف عمليات بالمحافظات وإلغاء الإجازات خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الإثنين، مع القيادات التنفيذية ورؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة، لبحث الاستعدادات لفترة الإجازات والأعياد واستعراض أهم الإجراءات المتخذة لتوفير المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات.

ووجه وزير الري الأجهزة الفنية بضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المواقع التابعة للوزارة وحل المشاكل في حينها، مشددا على إنه تقرر تشكيل غرف عمليات على مستوى الجمهورية للمتابعة الدورية على مدار الساعة وإلغاء كافة الإجازات خلال فترة الأعياد ورفع حالة الطوارئ بمختلف المحافظات لحل أي مشكلات تواجه الاعمال خلال فترة الإجازات.

في حين وجه الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة، بضرورة انتظام عمل منظومة رصد ومتابعة مناسيب المياه بشبكة الترع على مدار الساعة ومتابعتها بشكل مستمر دون أي فصل وذلك لتدارك أي مشاكل طارئة، مشيرا إلى إنه تم رفع حالة الطوارئ على كافة قطاعات وزارة الري خلال فترة أجازات عيد الفطر المبارك.

وقامت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط باستعراض وقف الفيضان ونتائج الرصد والتنبؤ وكميات المياه الواردة، بينما أوضح الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل معدلات الأمطار في منابع النيل وأن المعدلات خلال الأشهر الماضية أقل من الطبيعي ووجه الدكتور محمد عبدالعاطي بضرورة الترشيد في ظل ما تعانيه بعض دول حوض من حالة الجفاف.

واستعرض المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، وضع وحاله شبكة المصارف، مشيرا إلى وضع مصرف الرهاوي وما يواجه من مشاكل وصعوبات في ضوء تأخر انتهاء الأعمال الموكلة لشركة المقاولون العرب.

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وقال «مدين» إنه تم مخاطبة الشركة العديد من المرات وجار سحب العمل في ظل خطورة الموقف نتيجة ارتفاع مناسيب المياه بالمصرف، مشددا على أنه تقرر تشكيل غرف عمليات بكافة الأقاليم على مستوى الجمهورية للمتابعة الدورية على مدار الساعة وإلغاء كافة الإجازات خلال فترة الأعياد.

بدوره، قال المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الري، أن الوضح جيد بخصوص توزيع مياه الري على مستوى الجمهورية إلا بعض المشاكل في شرق الشرقية وجار حلها موضحا إنه قام برفقة المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري بزيارة المواقع على الطبيعة وكانت المفاجأة بكميات زراعات الأرز بالمخالفة التي تتجاوز 85% بما يتجاوز 500 ألف فدان في ظل ان المصرح به فقط 40% حوالى 217 ألف فدان من إجمالي المقرر زراعتها بالأرز في المنطقة.

وأشار «السعدي»، إلى تشكيل غرف عمليات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية للمتابعة الدورية على مدار الساعة وإلغاء كافة الإجازات خلال فترة الأعياد والعمل على تحقيق التوازن بين توفير الاحتياجات من مياه الشرب والري وخصوصا في محافظات السويس والشرقية.

واستعرض المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حالة ووضع المحطات على مستوى الجمهورية وأشار إلى التنسيق المستمر مع شركات توزيع الكهرباء لتوفير الجهد المطلوب للمحطات وخصوصا في فترات الأعياد، موضحا أنه تم الاطمئنان على كافة الدوائر وأيضا قيام كافة قيادات المصلحة بالمتابعة المستمرة لمحطات الطوارئ على مدار الساعة وتشكيل نبطشيات ليلية خصوصا بعد نجاحها في رصد العديد من التعديات ومنعها.

من جانبه، قال المهندس جمال صالح نائب رئيس هيئة السد العالي، إنه تم البدء في أعمال الحفر والتجهيز بالمسرح المكشوف بمتحف النيل وايضا جار الانتهاء من دراسات التصميمات الخاصة بالحائط الساند بالموقع.

ووجه الوزير بضرورة سرعة إنجاز تلك الأعمال في ضوء تحويل متحف النيل إلى مركز ثقافي إفريقي بالإضافة إلى متابعة أعمال الدراسات الخاصة بالمفيض مع استشاري الهيئة

وقال الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والمعلومات، إنه تم تكثيف أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة مواقع التليمترى لكى تتوافر كافة المعلومات وخصوصا بالمواقع الحرجة لكى تعمل بصورة جيدة وتم تشكيل فرق نوبتجيات طوال أيام العيد من(مهندس، فنى، سائق) للمتابعة بشكل مستمر بالإضافة لتشكيل غرف عمليات من الإعلام المائي لمتابعة المواقع والصحف والفضائيات.