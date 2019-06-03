شكرا لقرائتكم خبر عن ما متوسط أسعار الكحك في الأسواق؟.. «بصيرة» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قام مركز «بصيرة» لبحوث الرأي العام، بعمل مسح ميداني في عدد من المحلات ذات المستوى المرتفع والمتوسط والعادي في القاهرة الكبرى لمعرفة متوسط أسعار الكحك في الأسواق.

وأظهرت النتائج أن أسعار الكحك السادة في الأسواق هذا العام تتراوح بين 65 و160 جنيها للكيلوجرام بمتوسط 109 جنيهات، إذ يصل متوسط الأسعار إلى 141 في المحلات ذات المستوى المرتفع، و111 جنيه في المحلات ذات المستوى المتوسط، بينما يصل متوسط أسعار الكحك السادة إلى 74 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.

بينما تراوحت أسعار الكحك بالملبن بين 65 و150 جنيه للكيلوجرام بمتوسط 104 جنيهات، وقد لوحظ أن بعض المحلات ذات المستوى المرتفع لا توفر الكحك بالملبن هذا العام. ويصل متوسط الأسعار إلى حوالي 136 جنيها في المحلات ذات المستوى المرتفع، و107 جنيهات في المحلات ذات المستوى المتوسط، بينما يصل متوسط أسعار الكحك بالملبن إلى 75 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي أو المخابز.

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وجاءت أسعار الكحك بعين الجمل بين 80 و250 جنيها للكيلوغرام بمتوسط حوالي 158 جنيها، ويصل متوسط أسعار الكحك بعين الجمل إلى 206 جنيهات للكيلوغرام في المحلات ذات المستوى المرتفع و153 جنيها للمحلات ذات المستوى المتوسط وحوالي 100 جنيه في المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.

وجاءت النتائج لتظهر أن أسعار البتيفور تتراوح بين 60 و210 جنيهات بمتوسط 118 جنيه للكيلوغرام حيث يصل متوسط الأسعار إلى حوالي 163 جنيها في المحلات ذات المستوى المرتفع، و124 جنيها في المحلات ذات المستوى المتوسط، بينما يصل متوسط أسعار البتيفور إلى 77 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي أو المخابز.

وتوضح النتائج أن أسعار الغريبة السادة تتراوح بين 50 جنيها و210 جنيهات بمتوسط حوالي 118 جنيها للكيلوغرام. وصل متوسط أسعار الغريبة السادة إلى 166 جنيها في المحلات ذات المستوى المرتفع و124 جنيها للمحلات ذات المستوى المتوسط و74 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.

بينما ارتفعت أسعار الغريبة بالفستق حيث تراوحت بين 140 و252 جنيها بمتوسط 203 جنيهات للكيلوغرام. ولم يكن هذا النوع من الغريبة متوفراً بشكل كبير في المحلات ذات المستوى المرتقع ووصل متوسط أسعاره إلى حوالي 187 جنيها للكيلوغرام بينما لم يكن متوفراً في المحلات ذات المستوى المتوسط والعادي والمخابز.