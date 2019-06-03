شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات كلية الشرطة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الاثنين، لجان إمتحانات طلبة كلية الشرطة، للاطمئنان على سير وانتظام عملية الإمتحانات.

وأكد «توفيق» خلال تفقده للجان على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة وتسلحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، في إطار من الإلتزام بأحكام القانون وإعلاء قيم حقوق الإنسان بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الإستقرار.

وأعرب وزير الداخلية خلال جولته عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة، وإكتسابهم المهارات المطلوبة التى تمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الأمنية بكفاءة عالية.

وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات كلية الشرطة

وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات كلية الشرطة