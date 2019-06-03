شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. "التعليم" تعلن أعداد المدارس المجهزة للامتحانات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمى، أن عدد المدارس المجهزة للامتحانات الإلكترونية فيما يخص اللغة العربية بلغ 1249 مدرسة، وفيما يخص الأحياء 1748 واللغة الأجنبية الثانية 1775 والجغرافيا 1779 والرياضيات 1765 مدرسة. وأضافت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم، أن عدد المدارس المجهزة للامتحانات الإلكترونية فيما يخص الفلسفة والمنطق 1796 والفيزياء 1945 والتاريخ 1964 والكيمياء 1969 مدرسة واللغة الأجنبية الأولى 2050 مدرسة على مستوى الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. "التعليم" تعلن أعداد المدارس المجهزة للامتحانات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.