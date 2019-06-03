شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إلغاء الكتاب المدرسى المطبوع لطلاب أولى ثانوى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الكتاب المدرسى الورقى لطلاب الصف الأول الثانوى بداية من العام المقبل، موضحة أنه لن يتم طباعة الكتاب المدرسى وسيتم توفير تكلفة هذا الكتاب لأنه موجود بالفعل على بنك المعرفة الذى يدخل الطلاب عليه من خلال التابلت.
وأضافت الوزارة، اليوم، أن الكتاب المدرسى غير كاف للفكر الجديد الذى تعمل به الوازرة فى النظام الجديد، متابعة: "تركنا الكتاب المدرسى للطلاب العام الماضى لأنهم كانوا متخوفين من التجربة لكن السنة الجاية مفيش كتاب مدرسى مطبوع وهنوفر طباعة هذه الكتب".
وأشارت الوزارة، إلى أن الكتب بالفعل موجودة على بنك المعرفة ومحتوى إضافى على بنك المعرفة باللغة العربية والإنجليزية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ليدخل عليها الطلاب من خلال التابلت، وأن الطلاب لم يستخدموا الكتب الورقية العام الحالى ولم يأتى منها الامتحانات.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: إلغاء الكتاب المدرسى المطبوع لطلاب أولى ثانوى العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.