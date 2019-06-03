شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر إعلان نتائج الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى، التى جرت خلال مايو الماضى، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

وأعلنت الوزارة ترتيبها لعقد مؤتمر صحفى عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بأيام، لإعلان نتائج تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوى. لافتة إلى أن النتيجة الأولية للتصحيح الإلكترونى للامتحانات تؤكد أن الطلاب استوعبوا النظام الجديد أكثر مما نتوقع، وأن النتائج ستكون مبهجة لأولياء الأمور.