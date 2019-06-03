الأمطار راجعة تاني.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ممتعة للغاية خلال أيام العيد ودرجات الحرارة تتراوح حول المعدل الطبيعي وأقل من المعدل في بعض الأحيان، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن هناك نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء ما يعطي مردودا إيجابيا للإحساس باعتدال درجات الحرارة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة خاصة على مناطق جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضح أن درجات الحرارة خلال أيام العيد تبلغ على السواحل الشمالية ما بين 28 إلى 29 درجة، وتبلغ على الوجه البحري والقاهرة ما بين 34 إلى 35 درجة، بينما تبلغ على شمال الصعبد ما بين 40 إلى 38 درجة، وجنوب الصعيد ما بين 44 إلى 45 درجة.

وقال إن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على أغلب الأنحاء، مصاحبه بسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد، ومناطق جنوب الصعيد، لافتا إلى وجود رياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، والتي ستنشط على خليج السويس ما قد يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

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ونوه إلى أن الظاهرة الغريبة التي تشهدها البلاد بداية من اليوم وتستمر خلال الأيام المقبلة، تتمثل في تعرض البلاد لفرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية بداية من السلوم ومطروح غربا، مرورا بسيدي براني وحتى الإسكندرية على أن تكون الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار أيضا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد لكنها خفيفة إلى حد ما، مضيفا أن الأمطار ستكون رعدية أحيانا في بعض المناطق لكنها ليست مصحوبة بأمطار غزيرة.

وتابع: "بعد الناس ما حست إن الدنيا تمام وخلاص مفيش فرص سقوط أمطار تانية.. هنتفاجئ برجوع الأمطار تاني في بعض الأماكن من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري وهي ما بين خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة على أي أنشطة يومية وتسمح للقيام بكافة الأنشطة والحياة اليومية والخروج للحدائق والمتنزهات وقضاء أحلى الأوقات على شواطئ البحرين "الأحمر والمتوسط" ومسطح نهر النيل".

ونوه إلى فرص تكون الشبورة في الصباح الباكر ويشعر بها المواطنين على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية وليست كثيفة وغير مؤثرة على الطرق خاصة على مدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قائلا للمسافرين "اطمنوا وسافروا".

ووجه رسالة للمواطنين قائلا: "الأجواء مستقرة ومفيش حاجة خاصة بالجو تقلق، ومفيش حاجة معينة نحذر الناس منها والشمس مش عالية عشان نخوف الناس منها.. الجو جميل جدا ويسمح للجميع بمارسة كافة الأنسطة.. اخرجوا واستمتعوا بالعيد والجو حلو وما تخافوش".​