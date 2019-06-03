وزير التعليم: "السنة الجاية مش هتسمعوا شكاوى في أولى ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تستمع لكل شكاوى الطلاب وأولياء الأمور من امتحانات الصف الأول الثانوي التي أجريت إلكترونيا: "إحنا بنسمع الشكوى من أول مرة وبنستجيب لها والسنة اللي جاية كل الشكاوى دي هتختفي".

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الاثنين؛ لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام.

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وأضاف الوزير، إن الهجوم على ما تفعله الوزارة بالصف الأول الثانوي غير مبرر؛ لأن الوزارة أعلنت كل شيء منذ البداية: "أول ما جيت في 2016 قلت هعمل نظام جديد للتعليم من رياض الأطفال ونفذت، وقلت هعدل نظام التقييم في أولى ثانوي وعدلته، وقلت هدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية ووفيت بوعودي، ووثيقة البنك الدولي والتعاون مع الجايكا، معلنين تقدروا تدخلوا عليها وتعرفوا إحنا بنعمل إيه إحنا مش مخبيين حاجة عن حد".

وأكد شوقي، أن إدارة منظومة الامتحانات الإلكترونية كان وراءها الآلاف من المصريين الذين قاموا بجهد كبير: "اللي بنعمله ده علشان المستقبل، إحنا لازم نتحول من طريقة الحفظ لطريقة الفهم، الدوا صعب بس لازم نتحمله، لأن اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت مكنش تعليم".

وانتهت امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2019، للصف الأول الثانوي، بتاريخ 1 يونيو الماضي، وهي الامتحانات التي أداها الطلاب إلكترونيا باستخدام أجهزة "التابلت"، باستثناء طلاب: المنازل، الخدمات، السجون، والمستشفيات.

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