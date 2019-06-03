ضحية جديدة لـ "مزلقان الموت" في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ضحية جديدة لحوادث عبور المشاة لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لذلك الغرض، إذ لقيت عجوز مصرعها تحت عجلات القطار بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الإثنين.
تلقى العميد خالد فهمي، مأمور مركز شرطة البدرشين بلاغًا من شرطة النجدة بمصرع سيدة صدمها قطار بقرية مزغونة.
تبين من الفحص أن المتوفاة مجهولة الهوية تبلغ من العمر 60 سنة، تم إيداع الجثة في مشرحة مستشفى البدرشين.
تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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