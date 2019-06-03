أمن أسيوط يضبط شخص بحوزته 82 قطعة يشتبه في أثريتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الاثنين، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته كيس بلاستيك كبير الحجم بداخله 82 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها، (17 تمثال صغير الحجم، 4 مبخرة صغيرة الحجم، 60 عملة، جعران). بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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