وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.

وأكد وزير الداخلية، خلال تفقده للجان على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة، وتسلحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، في إطار من الالتزام بأحكام القانون، وإعلاء قيم حقوق الإنسان بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الإستقرار.

وأعرب الوزير عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذي يحصل عليه طلبة كلية الشرطة، وإكتسابهم المهارات المطلوبة التي تمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الأمنية بكفاءة عالية.