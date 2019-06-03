أخبار مصر | حملات بالجيزة لضبط سيارات السرفيس غير الملتزمة بالتعريفة المقررة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بشن حملات بقطاعات المحافظة لضبط سيارات النقل الجماعي والميكروباصات المخالفة والغير ملتزمة بالتعريفات التى أقرتها المحافظة لخطوط السير.

وذلك خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك نظراً لتلقى المحافظة شكاوى المواطنين بشان قيام بعض سائقي السيارات برفع التعريفة خلال أيام العيد لاستغلال المواطنين .

ووجه المحافظ بالتركيز على السيارات بمواقف المحافظات والشوارع الرئيسية ومواجهة اى مخالفه للسيارات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين مشدداً على عدم السماح باستغلال المواطنين مادياً .

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كما ناشد المحافظ مواطني الجيزة الإبلاغ عن السيارات المخالفة والغير ملتزمة بالتعريفات المقررة عن طريق غرفه عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن أضافه إلى ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة وممثلي جهاز السرفيس والمتواجدين طوال أيام عيد الفطر بالميادين والشوارع الرئيسية .

ومن جانبه قام محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بحملة على موقف المنيب للأقاليم للتأكد من التزام سائقي الميكروباصات بالتعريفات المرورية خاصة وان الموقف يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين المتوجهين الى محافظات الصعيد.

وقد تمكن جهاز السرفيس من ضبط 30 سيارة مخالفه وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم أضافه إلى قيام جهاز السرفيس بحمله لضبط السيارات المخالفة بشارعى ربيع الجيزى والبحر الأعظم.