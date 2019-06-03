أخبار مصر | القوى العاملة تبدأ حصر العمالة المصرية في الخارج‎

ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، الاجتماع السادس للجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج لدراسة المشاكل التي تواجهها بالدول العربية والأجنبية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية ،والقوى العاملة، والزراعة، والإسكان، والسياحة، والهجرة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت الوزارة، أنه سيقوم بعرض تقرير يتضمن توصيات لجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج عند انتهاء أعمالها علي المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث انتهت من تصميم وتنفيذ قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج، وتم تسجيل 4030 عامل مصري عليها، وجاري تطوير عملية التسجيل ليتمكن العامل بنفسه من تسجيل بياناته من خلال تطبيق على الموبايل، بحيث يتم إطلاقه هذه الخدمة في نهاية يوليو 2019.

كما تناول الاجتماع عرضًا توضيحيًا لكافة أوضاع العمالة المصرية في الخارج، وتقرير يتضمن موقف العمالة المصرية في عدد من الدول، وبيان التحديات التي تواجه العمالة المصرية، ورؤية الوزارة حولها.