أخبار مصر | "التضامن" تنظم حفل إفطار لأبناء مؤسسات الرعاية بالزقازيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تنظم حفل إفطار لأبناء مؤسسات الرعاية بالزقازيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، حفل افطار مجمع لابناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدار البنين للرعاية الاجتماعية بالزقازيق، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وقد حضر الحفل الاستاذ حسني يوسف مدير برنامج حماية الاطفال بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالشرقية، وقد تم خلال حفل الافطار تسليم كأس الدورة الرمضانية لكرة القدم التي اقيمت بين فرق مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتسليم شهادات الدورات التدريبية من الاتصالات علي اعمال الكهرباء والاليكترونيات، وتوزيع ملابس العيد و العيديات والهدايا علي الاطفال وقد تخلل الحفل فقرات فنية لابناء مؤسسات الرعاية.

جدير بالذكر ان دار البنين بالزقازيق تعد ضمن المؤسسات التي تم تطويرها في اطار البرنامج القومي لحماية الاطفال بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر .