أخبار مصر | مترو الأنفاق يشارك في احتفالية ليلة القدر بمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مترو الأنفاق يشارك في احتفالية ليلة القدر بمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك احمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، الاحتفالية السنوية بعنوان (احتفالية ليلة القدر) والمقامة داخل قاعة مؤتمرات مستشفى ٥٧٣٥٧ بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والخاصة ورجال الدين وطلبة المدارس والجامعات تمت من خلالها عرض فيلم تسجيلي عن التطورات التى طرأت على المستشفى منذ إنشائها والتوسعات الجارية؛ لاستيعاب أكبر عدد من المرضي والقضاء على قوائم الانتظار.

ومن جانبه أوضح عبدالهادي خلال كلمته أن شركة المترو قد وقعت عام 2016 بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 والمعهد القومي للأورام لخدمة مرضى الأورام ومرافقيهم، موضحا أنه يتضمن البروتوكول استخراج اشتراك مجاني بالمترو لمريض السرطان والمرافق له لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

وأكد عبدالهادي أن مريض السرطان الذي يحتاج إلى مرافق له عند الذهاب للعلاج يحق له الحصول على اشتراك مجانًا من خلال إحضار خطاب من المستشفى المعالج تؤكد أن الحالة تستدعي مرافقًا خلال فترة العلاج ولفت إلى أن الاشتراك يتم استخراجه من خلال ملئ استمارة متوفرة بالمستشفى وتقديم صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي للحصول على الاشتراك، مؤكداً على أن جميع القائمين على مترو الأنفاق من مهندسين وعاملين يتمنون الشفاء العاجل لجميع مرضانا واتم يتم عليهم الصحة والعافية .