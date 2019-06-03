مصر | في "أنصار بيت المقدس".. الدفاع يقدم 13 دفع قانوني وينتظر وكالة هشام عشماوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "أنصار بيت المقدس".. الدفاع يقدم 13 دفع قانوني وينتظر وكالة هشام عشماوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت اليوم الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إلي مرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهمًا في "أنصار بيت المقدس"، حيث استمعت المحكمة إلي مرافعة الدفاع على إسماعيل المحامى والموكل عن 25 متهما فى القضية .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد، وفى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم بمحضر الجلسة.

دفع علي إسماعيل المحامي بعدم دستورية مواد العقاب وبعدم دستورية المحاكمة، وعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة المعدل بقانون 6 لسنة 2012 والفقرة "ه " من المادة 102 الخاصة بأحكام المفرقعات، كما دفع بعدم دستورية القانون 11 لسنة 2017 الخاص بطريق الطعن أمام محكمة النقض.

Advertisements

وأشار الدفاع على إسماعيل إلى الدفع بعدم جدية التحريات ومكتبها والدفع ببطلان الأذون الصادرة من النيابة العامة؛ لكونها بنيت على تحريات غير جدية، والدفع ببطلان التحقيقات لعرض المتهمين على النيابة بعد فترات تصل إلى عدة أشهر من إلقاء القبض على المتهمين لكونها قد تمت فى غيبة الدفاع الموكل والمنتدب .

وأكد المحامى على إسماعيل بأنه تمسك بالدفاع عن هشام عشماوى فى القضية بعد أن تسلمت مصر المتهم التاسع بقرار الاتهام من ليبيا، وفى انتظار وكالة من أهليته خلال الفترة القادمة للدفاع عنه .

الجدير بالذكر أن المتهمين ارتكبوا 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة .

ويذكر أن من ضمن المتهمين فى القضية القيادي الإرهابي هشام عشماوى التابع لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وقام بتنفيذ عددا من العمليات الإرهابية بالقضية عبر تأسيسه ومشاركته مجموعة من التنظيمات الإرهابية المختلفة تحت أسماء مختلفة خلال السنوات الأربع الماضية منها قضية اليوم "أنصار بيت المقدس ".