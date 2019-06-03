مصر | مباحث القاهرة تجمع الأختام المزورة بالموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث القاهرة تجمع الأختام المزورة بالموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال مباحث القاهرة، عملياتها لجمع أختام مزورة وأكلاشيهات مقلدة تم توزيعها على من يقوم باستخدامها عن طريق صاحب مكتب زنكوغراف بالموسكى، قام باصطناع أختام وأكلاشيهات لتزوير مستندات ومحررات رسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة.

واستندت تحريات مباحث الأموال العامة بالقاهرة إلى قيام صاحب مكتب زنكوغراف فى الموسكى، بتوزيع أختام مزورة حسب الطلب، والاكلاشيهات وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة، لجهات حكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه حال تواجده بمحل عمله، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحوى العديد من صور ونماذج لأختام ومستندات و12 خاتم وأكلاشيه منسوبين للعديد من الجهات الحكومية وجميعهم "مقلدين".

وتقوم الجهات الأمنية بالتحقيق مع المتهم ومعرفة عدد الأختام التى تم تزويرها، بالإضافة إلى الأوراق المزورة التى تنتسب إلى جهات حكومية، والتى اعترف المتهم بصناعته إياها وتوزيعها مقابل المال، وتحرر محضر بالواقعة واخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.