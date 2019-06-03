انت الان تتابع ارتفاع عدد قتلى فض الاعتصام بالسودان إلى 12 شخصا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اعتصام السودان - أرشيفية

أفادت سكاي نيوز، في نبأ عاجل، بارتفاع عدد قتلى محاولة الجيش فض اعتصام القيادة في وسط الخرطوم، بالقوة، فجر اليوم الإثنين، إلى 12 شخصا، بالإضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص، وسط مناشدات من لجنة أطباء السودان المركزية "الصليب الأحمر"، و"أطباء بلا حدود"، للمساعدة في إجلاء المصابين والجرحى من المعتصمين، في الوقت الذي دعا تجمع المهنيين السودانيين،، إلى عصيان مدني شامل في كافة أنحاء السودان،، ردا واحتجاجا على اقتحام اعتصام الفيادة العامة وإطلاق النار على المعتصمين وحرق خيامهم.

وكتب التجمع في بيان عبر تويتر، قال فيه: "ندعو الثوار في كل أحياء وفرقان وبلدات مدن السودان وقراه بالخروج للشوارع وتسيير المواكب، وإغلاق كل الشوارع والكباري والمنافذ. نحن ندعو لإعلان العصيان المدني الشامل". وعلى الفور، أغلق آلاف المحتجين السودانيين رجالا ونساءا، الكرق والشوارع الرئيسية والجانبية،

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