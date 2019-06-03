زحام محدود في الشوارع.. تعرف على حالة المرور اليوم

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سيولة مرورية

تشهد أغلب شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، سيولة مرورية، فيما شهدت بعض الشوارع كثافات مرورية متحركة، مثل كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من رمسيس إلى مدينة مصر، وكوبري 26 يوليو للقادم من المحور اتجاه كورنيش النيل، كما شهد الطريق الدائري بعض الكثافات المتقطعة في اتجاه المرج وأعلى موقف السلام، بالإضافة إلى سيولة مرورية نسبية على طريق الأوتوستراد للقادم من حلوان، وشهد كورنيش النيل انسياب في الحركة المرورية في الاتجاهين، عدا بعض الكثافات أمام مبنى ماسبيرو.

وظهرت بعض الكثافات المرورية المتحركة في شارع رمسيس في اتجاه العباسية، فيما شهدت أغلب محاور الجيزة سيولة مرورية ملحوظة. وفي نفس السياق، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، اليوم الاثنين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة

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