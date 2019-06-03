شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: التوجه نحو زراعة البنجر ضرورة بديلًا عن «القصب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن نجاح زراعة البنجر غرب المنيا بمثابة اكتشاف لمنجم سكر بهذه المنطقة الواعدة وسيكون أولى الخطوات الحقيقية لتنمية الصعيد والاكتفاء الذاتي من السكر بعيدًا عن الاستهلاك المائي الكبير لقصب السكر، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلت من وزارة الزراعة حتى الوصول إلى هذا النجاح الكبير الذي حققته بزراعة 650 (فدان بنجر) غرب المنيا.

وأضاف «أبوصدام» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن هذه التجربة الاسترشادية تستهدف تشجيع المزارعين والمستثمرين على زراعة البنجر في هذه المنطقة لافتا ان متوسط انتاجية الفدان وصلت 20 طنا ونسبة السكر 21 % هي نتيجة مشجعة وانتاجية عالية ونسبة سكر مرتفعة، مشيرًا إلى أن منطقة غرب المنيا بها ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة وتحوي مياها جوفية تكفي لزراعتها.

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وأوضح أنه «بالتوسع في زراعة البنجر في هذه المنطقة فإننا سنحقق الاكتفاء الذاتي من السكر ونسد الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك التي وصلت إلى مليون طن سكر»، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك 3.5 مليون طن سكر سنويا ننتج منهم 2 مليون ونصف المليون طن سنويا. (ننتج من زراعة مساحة 375 ألف فدان قصب حوالي مليون و200 الف طن سكر ومن زراعة 600 ألف فدان بنجر حوالي مليون و300الف طن سكر).

وأوضح نقيب الفلاحين أنه مع نجاح زراعة البنجر في الاراضي الصحراوية المستصلحة حديثا وتحمله الملوحة. وقلة استهلاكه للمياه فإن الايام القادمة ستشهد طفرة كبيرة في انتاج السكر، مشددا على ان هذا الاتجاه يستلزم كلفة مالية كبيرة لتحويل مصانع انتاج السكر من القصب إلى البنجر أو انشاء مصانع جديدة.

ولفت «أبوصدام» إلى أنه يلزم ضرورة الاتجاه لإنتاج تقاوي البنجر للنهوض بزراعة المحصول في مصر، مشيرا إلى أننا نستورد جميع تقاوي البنجر من الخارج كون بذور البنجر تحتاج مناخا أوروبيا لا يناسب المناخ المصري في إنتاج التقاوي رغم ضرورة تطوير البحوث العلمية الزراعية لمواجهة هذه الإشكالية.