شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلة «مصر للطيران» إلى الخرطوم اليوم بسبب الأحداث الجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصر للطيران، الإثنين، إلغاء رحلة الشركة رقم MS 855، والمقرر إقلاعها، الإثنين، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في تمام الساعة الرابعة عصراً، نظرًا للأحداث الجارية في السودان.

وقالت الشركة في بيان، الإثنين، إن مركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران للخطوط للجوية يتابع تطورات الموقف أولا بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.