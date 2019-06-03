شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصل إلى قصر باكنجهام لمقابلة الملكة إليزابيث الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب إلى قصر باكنجهام في إطار زيارته الرسمية إلى بريطانيا، حيث رحب به الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وزوجته كاميلا دوقة كورنوال.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين، أن الملكة إليزابيث الثانية كانت في استقبال الرئيس ترامب داخل قصر باكنجهام، حيث من المقرر أن يتناولا الغداء في القصر، كما أنه من المقرر أن يتناول الرئيس ترامب والأمير تشارلز الشاي في وقت لاحق في المقر الملكي بلندن «كلارنس هاوس».