شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفوز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية بموريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الطالب السعودي باسل بلال نور ولي، المركز الأول في المسابقة الدولية على جائزة رئيس جمهورية موريتانيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده، في دورتها الحالية المقامة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1440هـ، بمشاركة وفود دول شملت إضافة إلى موريتانيا، المغرب وتونس والجزائر والسينغال والنيجر وتركيا ومصر ومالي.

وسلم معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود جائزة المركز الأول للمتسابق السعودي الذي تميز بجودة الحفظ وحسن التلاوة والتجويد، والبالغ قيمتها 300 ألف أوقية موريتانية.

من جانبه، هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على هذا النجاح والتتويج المستحق، مؤكداً أن الوزارة دأبت على العناية والرعاية للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، تحقيقاً لتطلعات ورؤى قيادة المملكة العربية السعودية.