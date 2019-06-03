شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعد للعيد بتأمين المراكب والمراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عن انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

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وشدد محافظ القاهرة على اللواء مهندس رزق على رئيس هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وكذلك القيام بأعمال الصيانة المطلوبة للأتوبيسات النهرية للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في القيام برحلات نيلية .

ووجه اللواء خالد عبدالعال لشرطة المسطحات والبيئة لتكثيف الإجراءات والتدابير الوقائية لتحقيق السيطرة الأمنية على صفحة نهر النيل، واستمرار حملات المرور والتفتيش على المراسي والعائمات بجميع أنواعها الثابتة والمتحركة للوقوف على مدى التزامها باشتراطات الملاحة النهرية والدفاع المدني وتعيين الخدمات الأمنية على المراسي النيلية لتنظيم صعود وهبوط المواطنين خلال فترة العيد وإحكام الرقابة على مراكب التنزه قبيل وأثناء العيد والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير في مياه النيل.

وأكد اللواء مهندس رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة أنه سيتم تركيز أوتوبيسات هيئة النقل العام في المناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث ليقوم بخدمة حدائق الدولية والأزهر وبدر وخدمات الحديقة اليابانية وحديقة 6 أكتوبر بحلوان، بالاضافة إلى خدمات منطقة القلعة وحديقة الفسطاط بمصر القديمة، إلى جانب عدد من الوحدات النهرية السياحية والعادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان .

وأضاف رئيس الهيئة أن هناك غرفة عمليات بالهيئة تعمل طوال العيد على مدار 24 ساعة لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل، كما أن كافة أعداد الوحدات العاملة قابلة للزيادة الفورية وفقاً لتدفقات المواطنين على المناطق المختلفة، إلى جانب تشغيل منظومة التتبع الالكتروني للسيارات (G.P.S) التي تحقق المزيد من احكام السيطرة والمراقبة.

كما قرر اللواء خالد عبدالعال عودة العمل بنفقي الازهر من الساعة 7 صباحا حتى الثانية عشر مساء من أول أيام العيد.