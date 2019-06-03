شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الصحة والشباب يتفقدان استاد القاهرة استعدادًا لـ«أمم أفريقيا 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقاً للمعايير الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

وأوضحت وزير الصحة خلال تفقدها تجهيزات استاد القاهرة الدولي، والمقرر إقامة مباراة الافتتاح به، لمتابعة أعمال التجهيزات الجارية، وبرفقتها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإثنين، أنه جار تجهيز عيادتين ميدانيتين باستاد القاهرة الدولي مجهزتين بجميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، فضلاً عن وجود فريق طبي بكل عيادة على أعلى مستوى، وعقد غرفة طوارئ على مدار الساعة طوال فترة البطولة، مشيرةً إلى أنه سيتم تأمين مباراة الافتتاح بـ41 سيارة إسعاف مجهزة ومتمركزة داخل وخارج محيط الاستاد، كما سيتم تأمين المشجعين طبياً من خلال نشر 11 فريقاً طبياً وسط مدرجات المشجعين، حيث يتكون كل فريق من ثلاثة «إخصائين خدمات إسعافية» لسرعة التدخل في حال حدوث أي حالة مرضية.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه تم وضع خطة وقائية تتضمن رفع درجة الاستعداد في جميع منافذ الحجر الصحي بجميع المطارات والموانئ إلى الدرجة القصوى لاستقبال وفود ومشجعي الـ24 دولة إفريقية المشاركة في البطولة، وتوفير كافة التطعيمات الخاصة بكل دولة، لافتةً إلى أنه سيتم أخذ عينات دورية من المياه والغذاء بفنادق المشجعين والوفود المشاركة بالبطولة للتأكد من سلامتها، كما سيتم رش الحدائق بفنادق الضيوف للتخلص من ناقلات الأمراض بصفة دورية وطبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

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وكشفت وزير الصحة عن تخصيص الخط الساخن رقم «998» لجميع الضيوف المشاركين للاستفسار والإجابة عن كافة الأمور المتعلقة بالخدمات الصحية التي تقدمها مصر لضيوفها وذلك باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى الرقم «123» باللغة العربية.

كما كشفت عن أنه في إطار دور مصر الريادي وتزامناً مع ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، فسوف يتم تخصيص منافذ بجميع الاستادات المقامة عليها البطولة لمسح جميع الوفود والمشجعين من الدول الإفريقية المشاركة، وذلك من فيروس «سي» والأمراض غير السارية مجاناً، على أن يتم إعطاؤهم كارت مثيل الكارت الذي يحصل عليه المواطن المصري في مبادرة «100 مليون صحة»، والذي يتضمن نتائج الفحص، ولكن سيكون باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، فضلاً عن توزيع مطويات تتضمن نصائح وإرشادات صحية توعوية للوقاية من الأمراض واتباع الأسلوب الأمثل للحياة الصحية السليمة.

وقالت وزير الصحة إنه سيتم استغلال هذا الحدث الرياضي المهم لوضع منافذ للتوعية بأضرار التدخين وتقديم النصائح والإرشادات للإقلاع عنه، موضحةً أنه سيتم توزيع هداية تذكارية للمشجعين غير المدخنين أو المقلعين عن هذه العادة السيئة، تحفيزاً لهم.

كما تم مراجعة خطة الإخلاء لاستاد القاهرة وجميع الملاعب التي ستقام عليها البطولة، وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة والشباب والرياضة، والدفاع المدني، طبقاً لمعايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، مشيرة إلى أن مصر حريصة على تحقيق أفضل تنظيم ممكن بما يليق باسم مصر، مؤكدةً أن الدولة المصرية ترحب بنقل خبراتها سواء في التنظيم، أو التأمين الطبي، لجميع الدول الأفريقية، انطلاقاً من دورها الريادي في القارة الإفريقية.

وأشادت وزيرة الصحة بالتجهيزات والتنظيم الرائع من خلال وزارة الشباب والرياضة سواء لاستاد القاهرة أو للملاعب التي ستقام عليها البطولة، موضحةً أن الجميع يعمل كخلية نحل لإخراج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة واسم مصر.