شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» ترد على سؤال المصريين: «هو العيد امتى؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال الكثيرين، ما هو موعد عيد الفطر المبارك الثلاثاء أم الأربعاء؟. وقالت الدار، عبر حسابها على «فيس بوك»، الاثنين: «العيد امتى؟ سؤال كل المصريين محتاجين إجابته»، لترد الإفتاء: «اليوم هنستطلع هلال شهر شوال بإذن الله وسيتم الإعلان عن نتيجة الرؤية الشرعية وموعد العيد بعد المغرب في بث مباشر على الصفحة وعلى التليفزيون المصري».

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