شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يبحث جذب الخطوط الملاحية ولجنة فنية لدراسة مقترحات النقل البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع وفد شركة قناة السويس للحاويات لبحث الخطوات والآليات التى ستتخذها وزارة النقل بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدراسة المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى.

وأكد الوزير أنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة فنية لدراسة هذه المقترحات للعرض على المجلس الأعلى للموانئ، ثم العرض على اللجنة الوزارية على أن تنتهي اللجان من دراساتها وعرض توصياتها في غضون شهر.

Advertisements

وأضاف أن هذه الدراسة ستركز على الوضع الحالي والمقترحات المقدمة والحوافز المقترحة ومراجعة كافة القرارات والتشريعات الخاصة بهذا المجال لاصدار قرار وزاري موحد ثم قانون النقل البحري بما يتماشى مع تطورات النقل البحري على مستوى العالم، بما يضمن تقديم كافة التسهيلات والحوافز وبما يزيد من القدرة التنافسية للموانئ البحرية المصرية، في ظل ما تصدره موانئ الدول الاخرى من حوافز وتسهيلات الامر الذي يزيد من قدرة الموانئ المصرية على جذب مزيد من الخطوط الملاحية.

ولفت أيضًا أن نتائج هذه اللجان سيتم مراعاتها في في المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية للقناة بحيث سيكون هذا المخطط متكامل ويحقق تحولا وطفرة ونقلة نوعية كبيرة في مجال النقل البحري في مصر.

يُذكر أن وزارة النقل قامت خلال الفترة القليلة الماضية بتقديم عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%.