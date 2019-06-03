شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تستمع لصاحبة واقعة «تبوّل المنصورة».. ورئيس الجامعة: «انتي زي بنتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمع أحمد عبدالعليم، وكيل نيابة أول المنصورة تحت إشراف المستشار محمد أبوثريا، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، الإثنين، إلى أقوال الطالبة «ماجدة ف.»، بالفرقة الثالثة بكلية آداب المنصورة، في واقعة منعها من الذهاب للحمام أثناء الامتحان بكلية الآداب حتى حدث لها تبول وتغوط لا إرادي داخل اللجنة.

واتهمت الطالبة، في أقوالها أمام النيابة، رئيس اللجنة بالتسبب فيما حدث لها، وأنها طلبت منه الذهاب للحمام 4 مرات دون أي استجابة، وبعد علمه بأنها حدث لها تبول وتغوط لا إرادي، لم يتحرك وكأن شيء لم يحدث وساعدتها زميلاتها حتى وصلت لبيتها.

وقالت الطالبة إنه يوم السبت 20 مايو الساعة9:30 صباحا كان موعد امتحان مادة نصوص يونانية، وبعد بدء الامتحان بعشر دقائق شعرت بألم في بطني فطلبت من المراقبة الدخول الحمام فورا فاستجابت لي، وأخبرت رئيس اللجنة أنها تريد دخول الحمام فرفض بشدة، وأنها كررت طلبها بعد ساعة لأنها تشعر بتعب شديد فرفض للمرة الثانية، وطلبت تفتيشها لكنه لم يستجب وجلست وأكملت الامتحان وبعد نصف ساعة عملت تبول لا اردى بول وبراز وكانت في حالة من التعب الشديد«.

واستعمت النيابة العامة لأقوال شاهدة والتي ساعدت الطالبة بعد الواقعة، وأكدت أنها رأت زميلتها منهارة وفي حالة بكاء هستيري، فساعدتها للدخول إلى الحمام، وتجمعت الطالبات التي تعرفها، وأنهم ظلوا معها حتى أوصلوها إلى بيتها.

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وفي سياق متصل، استقبل الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الطالبة في مكتبه، وقال لها: «انتي زي بنتي وأنا أشعر كأب قبل أن أكون رئيسا للجامعة أن الموقف غير مقبول إهدار كرامة أي طالب بالجامعة أو التعسف معه وحقك القانوني محفوظ».

وأكد رئيس الجامعة، خلال اللقاء، أن رغبته في هذا اللقاء لتقديم الدعم نفسيا ومعنويا وطمأنتها أن التحقيق سيسير بشفافية بما يضمن حقها بالكامل مشيرا أنه فور علمه بالواقعة أحال الموضوع للتحقيق الفوري مع منع عضو هيئة التدريس من أعمال المراقبة والامتحانات

وأوضح عبدالباسط، خلال اللقاء أن قانون تنظيم الجامعات المصرية نظم حقوق وواجبات الطلاب أثناء إجراء الامتحانات، وأنه لم تصدر أي تعليمات بمنع الطلاب من دخول الحمام وهناك إجراءات تتبع بتفتيش الحمامات وتفتيش الطالب أو مرافقة الطالب من أحد المراقبين لمنع الغش لكن رغبته في قضاء حاجته أمر طبيعي ولا يمكن منعه .

وذكر أن التعليمات الخاصة بعدم خروج الطلاب قبل نصف الوقت المقصود منها خروج الطالب نهائيا من اللجنة بورقة الأسئلة لمنع تسريب الامتحان وهذا متبع بكل الامتحانات سواء بالمدارس أو الجامعات.

ومن جانبه، طالب كريم فتحي، محامي الطالبة، بسرعة البت في التحقيقات التي تجريها الجامعة.